РИАМО - 12 дек. Торжественная церемония награждения лауреатов премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства пройдет в четверг в Москве, говорится в сообщении аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Мероприятие пройдет в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Премия была учреждена в 2004 году и присуждается за наиболее талантливые произведения литературы и искусства, получившие широкое общественное признание, внесшие значительный вклад в отечественную культуру.

«Награждать лауреатов премии будет полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. В мероприятии примут участие лауреаты премии, деятели культуры и искусства, представители творческих объединений, гражданского общества, федеральных и региональных органов власти, средств массовой информации», - говорится в сообщении.

На соискание нынешней премии было представлено 180 проектов из всех регионов Центральной России в четырех номинациях: «За просветительскую деятельность в сфере культуры», «За создание проектов и произведений литературы и искусства», «За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства», «Театральное искусство».

Конкурное жюри решило наградить четыре проекта дипломами и денежными премиями в размере 300 тысяч рублей. Также семь проектов по отдельным направлениям отметят дополнительно благодарственными письмами полпреда президента России в ЦФО.

Благодаря премии популяризованы такие региональные культурные проекты как: музыкальные фестивали «Джазовая провинция» и «Мир гитары», «Хотмыжская осень» и «Мелиховская весна», музейные выставки и проекты «Палех – достояние России», «Сергей Рахманинов в Ивановке», «Детство Земли» и другие.