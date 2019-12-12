РИАМО - 12 дек. Жители столицы смогут в четверг проститься с бывшим мэром города Юрием Лужковым, его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лужков скончался в Мюнхене после операции на сердце. Ему было 83 года.

Прощание с бывшим градоначальником состоится в главном кафедральном соборе страны – храме Христа Спасителя. Отпевание проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Все желающие смогут проститься с Лужковым до 14:00.

В связи с проведением траурных мероприятий будет изменена схема движения и работа общественного транспорта. Так, с 00:01 вторника будет ограничено движение по Соймоновскому проезду, а также участку улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Поворот со Знаменки на Волхонку будет запрещен. В районе дома 2, строения 1 по Лужнецкому проезду будет запрещена парковка. Ограничения движения сохранятся до конца дня.

Также с 6:00 не будут обслуживаться остановки общественного транспорта: «Метро «Кропоткинская» – Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» для автобуса №М3 по улице Волхонка в сторону метро «Семеновская»; «Метро «Кропоткинская» для автобуса №255 в Соймоновском проезде.

Также с 12:00 не будет обслуживаться остановка «Новодевичье кладбище» для автобусов №№М3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона «Лужники». Эти изменения сохранятся до окончания мероприятий в храме Христа Спасителя и на Новодевичьем кладбище.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году окончил институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина по специальности «инженер-механик». Он был вторым мэром столицы, руководил городом 18 лет.

У него есть множество наград, в том числе ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» 1, 2, 3 и 4-й степеней, «За военные заслуги», орденом Почета, восемью иностранными орденами. Лужков являлся лауреатом государственных премий СССР и России. Заслуженный химик РФ и заслуженный строитель РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья от 27 октября 1999 года Юрию Лужкову было присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».