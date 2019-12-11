РИАМО - 11 дек. Мособлдума начнет работу над законопроектом, которым предполагается внести изменения в закон «О развитии инициативного бюджетирования в Московской области», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Изменениями предлагается дополнить закон дополнительной практикой инициативного бюджетирования, которая предполагает реализацию наказов жителей.

«Таким образом, депутаты смогут поддерживать инициативы граждан, полученные в ходе встреч, приемов, в рамках инициативного бюджетирования», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также напомнил, что на реализацию закона на следующий год выделено 500 миллионов рублей.

По итогам заседания комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики принято решение поддержать концепцию законопроекта и внести его для работы в региональный парламент.