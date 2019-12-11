РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 дек. Эксперты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска рассказали о русском оружии в новом документальном сериале «Стрелковое вооружение русской армии», сообщается на сайте предприятия.

«Эксперты ЦНИИТОЧМАШ в документальном сериале «Стрелковое вооружение русской армии» рассказали о револьвере системы Нагана, пистолете Тульский Токарева (ТТ), пистолете-пулемете Шпагина (ППШ), снайперской винтовке образца 1931 года, пулемете Дегтярева пехотном (ДП), крупнокалиберном пулемете Дегтярева – Шпагина (ДШК). Причем показали их в действии, отметили преимущества каждого перед конкурентами, обратили внимание на недостатки», – говорится в сообщении.

Сериал вышел на телеканале «Звезда», снимали его в том числе и на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. Фильм охватывает временной период с конца XIX до середины XX века. В нем рассказывается об оружии, использовавшемся в этот период в Русской и Советской армиях.

В 1891 году на вооружение русской армии была принята винтовка Мосина, знаменитая «трехлинейка». До начала ХХ века к ней добавились револьвер системы Наган и пулемет Максима. Эти три образца составили первую отечественную линейку стрелкового вооружения с использованием бездымного пороха. За 100 последующих лет система стрелкового вооружения Рабоче-крестьянской Красной армии и Советской армии многократно менялась и существенно усложнялась.

Эти образцы оружия в ЦНИИТОЧМАШ – не музейные экспонаты, а действующие. Они уже становились героями документального фильма «Оружие Победы», ряда сюжетов на телеканалах «Россия», НТВ, «Звезда» и даже участниками соревнований, когда на Открытом первенстве России по высокоточной стрельбе F-class, посвященном 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, команда ЦНИИТОЧМАШ выступила со снайперской винтовкой Мосина образца 1944 года со штатным оптическим прицелом и штатным боеприпасом.

Также исторические образцы стрелкового оружия регулярно демонстрируются студентам и школьникам в рамках военно-патриотических мероприятий.