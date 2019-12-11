РИАМО - 11 дек. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что на сегодняшний день перспективы участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде-2022 очень туманные, сообщает Газета.ru.

«Проблески участия НХЛовцев есть, но пока перспективы очень туманные. Мы должны быть конкурентоспособны независимо от всех факторов, и федерация делает все для этого», - сказал Третьяк.

Он подчеркнул, что в России выстроилась хорошая вертикаль: юниорский, молодежный и взрослый хоккей — все тесно связаны друг с другом. Кроме того, связь тренера старшей сборной с олимпийской находится на высоком уровне.

«Идет обмен мнениями с руководством, поэтому, играя на Кубке Первого канала, мы уже начинаем думать об Олимпиаде», - добавил президент ФХР.

Решение WADA не коснется российских бойцов MMA>>