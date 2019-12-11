РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 дек. Лавочки на аллее возле железнодорожной станции Павшино в подмосковном Красногорске установят до конца 22 декабря, сообщил представитель администрации горокруга.

Ранее житель города в группе «Красногорск Online» в соцсети «ВКонтакте» задал вопрос, куда исчезли лавочки с аллеи возле станции.

«В настоящее время у железнодорожной станции Павшино ведутся работы по благоустройству территории в рамках строительства МЦД-2. Лавочки были сняты временно, до конца следующей недели (до 22 декабря – ред.) их вернут на место», – ответил в комментариях к посту представитель администрации муниципалитета.