РИАМО - 11 дек. В сувенирном магазине музея «Новый Иерусалим» в городском округе Истра посетители теперь могут приобрести шкатулки Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, там представлено более 40 вариантов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Большие и маленькие, квадратные и круглые шкатулки с картинами на крышках - произведения искусства с 200-летней историей», - отмечается в сообщении.

Министр имущественных отношений региона Владислав Коган уточнил, что Федоскинская фабрика является одной из визитных карточек Подмосковья. Она играет важную роль в культуре и истории региона.

По его словам, сегодня фабрика работает по традициям, которые были заложены несколько веков назад. На изготовление одной шкатулки уходит от трех до шести месяцев, а хранится она более 120 лет.

Каждый месяц 60 художников фабрики выпускают 100 уникальных изделий, среди них: шкатулки, ларцы, таблетницы, броши, которые являются ярким примером народного творчества. Иностранные делегации, посещающие фабрику, увозят изделия для подарка с «русским колоритом», а молодые люди, говорят, что это «ретростиль».

Директор фабрики Алексей Аверьянов уточнил, что из-за высокой цены изделий федоскинские шкатулки попали под пристальное внимание мошенников и предупредил, что настоящие шкатулки можно купить только в фирменном магазине при фабрике в Мытищах, в сувенирном магазине Олимпийского комитета России в Москве на Лужнецкой набережной (дом 8, строение 1.), в сети ювелирных салонов «Тутунхамон» в Туле и в музее «Новый Иерусалим» в Истре.

По его словам, у фабрики есть интернет-магазин, где также можно приобрести понравившееся изделие. На фабрике сейчас новогодние скидки – 10% на всю продукцию.