РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 дек. Минэкологии инициировало проверку в отношении ООО «Новый Дом» по факту сброса неочищенных сточных вод в деревне Марусино подмосковных Люберец, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с администрацией Люберец в рамках надзора за соответствием водных объектов на территории округа провело отбор проб сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, расположенных на территории бизнес центра «Флагман» в деревне Марусино», – говорится в сообщении.

Министерством в отношении организации ООО «Новый Дом» возбуждено административное расследование, проводится проверка.

«По результатам экспертного заключение в отношении ООО «Новый Дом» будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», – отмечается в материале.