РИАМО - 11 дек. В Московской области в декабре будут изменены привычные сроки передачи показаний приборов учета и даты выпуска платежных документов, из сдвинут на более ранний период, чтобы жители области могли оплатить услуги ЖКХ до Нового года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Так, в согласовании с управляющими компаниями доставлять платежные документы начнут с 20 декабря 2019 года.

«В связи с этим МособлЕИРЦ рекомендует передать показания приборов учета воды до 14 декабря. Передать показания можно в Едином личном кабинете на сайте мособлеирц.рф, в клиентских офисах МособлЕИРЦ, а также по телефонам контактного центра: +7 (496) 245-15-99, +7 (495) 374-51-61, ежедневно с 8:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

Ранее такая практика сдвигания сроков подачи показаний и выпуска платежных документов себя хорошо зарекомендовала.

«Это очень удобно, так как собственники освобождаются от лишних вопросов, как и когда платить за ЖКУ, и оплачивают услуги заблаговременно, отправляясь на новогодние каникулы без долгов. Для тех же, кому удобнее оплачивать коммунальные платежи в привычном режиме, такая возможность, безусловно, сохраняется», - сказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Тем, кто оплачивает электроснабжение в составе Единого платежного документа МособлЕИРЦ, посоветовали передать показания счетчиков в январе 2020 года. Это связано с тем, что плата по услуге «электроснабжение» за декабрь 2019 года будет рассчитана по замещающей информации — среднемесячному потреблению либо нормативу. При этом в следующем расчетном периоде с учетом показаний, переданных в январе 2020 года, будет произведен перерасчет платы за декабрь 2019 года.

Абоненты, которые оплачивают потребление электроэнергии с помощью квитанций АО «Мосэнергосбыт», должны будут передать показания приборов учета с 15 по 30 декабря включительно.

На тех территориях, где по поручению управляющих организаций применяется авансовый метод начисления платежей, сроки выпуска платежных документов и передачи показаний не меняются. Авансовый метод применяется для части жителей городских округов Балашиха, Егорьевск, Ивантеевка, Шатура, Коломна, Жуковский и Озеры, а также Раменского и Орехово-Зуевского округов.