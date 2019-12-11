РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 дек. Главную премию конкурса «Человек года» посмертно присвоили экс-спецназовцу Никите Белянкину, который погиб, вступившись за незнакомцев в уличной драке, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Премию вручают второй год подряд по инициативе общественной палаты муниципалитета. В этом году ее присудили в семи номинациях. Торжественное вручение прошло в среду во Дворце культуры «Подмосковье».

«От души хочу сказать всем участникам спасибо. У нас живут тысячи неравнодушных людей», – сказала глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Она отметила, что на доме, где жил Никита Белянкин, установят мемориальную доску – за это проголосовали более 80% жителей дома.

Награду из рук главы Красногорска приняла мать Белянкина.

«Столько неравнодушных людей, которые готовы что-то сделать. От этого так радостно! Берегите своих близких!» – отметила она.

Зал встал, чтобы почтить память погибшего экс-спецназовца.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит 24-летний Никита Белянкин. Он пытался разнять участников конфликта.

Белянкин служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии.

Премия присуждается посмертно не в первый раз. Так, главную премию «Человек года» в 2018 году вручили посмертно алтарнику и катехизатору храма Всемилостивого Спаса Георгию Великанову. Священнослужитель трагически погиб, спасая человека из-под колес поезда на платформе Красногорская.