РИАМО - 11 дек. Наркологическая служба Московской области в 2019 году провела более 128 тысяч профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций (школ и ПУ), говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Кроме того, в Московском областном военном комиссариате в течение весенне-осеннего призывного периода было осмотрено более 11 тысяч призывников.

«Эта масштабные и важные мероприятия, необходимые для выявления лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества для проведения с ними профилактической, а при необходимости и лечебной работы на ранних стадиях заболевания», - сказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Для оснащения лабораторий наркологических подразделений современным аналитическим оборудованием каждый год правительство Московской области выделяет достаточные средства.

Также наркологическими подразделениями Московской области было проведено более 65 тысяч медицинских освидетельствований на состояние опьянения, из них почти 11 тысяч человек – водители транспортных средств, которые были направлены сотрудниками ДПС.

Холдин добавил, что результатом проводимой работы является ежегодное сокращение количества медицинских освидетельствований на состояние опьянения, а также уменьшение установленных состояний алкогольного и наркотического опьянения и снижение смертности в результате ДТП в Московской области.