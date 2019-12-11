РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Спасатели подмосковного Подольска показали студентам варианты спасения утопающего из проруби и рассказали о правилах безопасности на водных объектах, сообщается в группе «Московия» (СП Львовское)» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 10 декабря прошли занятия по безопасности на водных объектах с участием студентов колледжа «Московия». Для ребят провели практическое занятие по правилам поведения на водных объектах в зимних условиях, спасения человека, провалившегося под лед.

«Занятие проводили представители МЧС России по Подольску. Перед студентами выступили начальник Подольского пожарно-спасательного гарнизона Роман Кирсанов, начальник поисково-спасательного отряда №17 Семен Иваньян. В ходе мероприятия учащимся было показано четыре варианта спасения утопающего из проруби», - говорится в сообщении.