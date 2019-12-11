РИАМО - 11 дек. В магазине сети «Читай-город» на этой неделе пройдут презентации книг «Принципы первых», «Классика жанра. Любимые торты в безупречном исполнении», «Декретные материалы», читатели смогут задать авторам вопросы, говорится в сообщении пресс-службы сети книжных магазинов.

Все встречи пройдут в книжном магазине «Читай-Город» в торговом центре «Европейский» (четвертый этаж).

пресс-служба сети магазинов "Читай-город"

«Как заработать миллион? Успешные бизнесмены часто уходят от вопроса о своих первых деньгах. Но не герои книги Евгения Черняка «Принципы первых». Во время встречи с читателями автор расскажет о том, как богатейшие люди начинают свой путь, и какие принципы помогают удержаться на плаву», - говорится в сообщении.

Авто книги - бизнесмен, TOP 100 Forbes, самый востребованный бизнес-спикер в СНГ и автор Youtube-канала Big money Евгений Черняк расскажет, где найти идеи для бизнеса, поделить обязанности с партнером, правильно относиться к деловым ошибкам. Встреча пройдет 12 декабря в 19:00.

Фуд-стилист и фотограф, популярный фуд-блогер Дарья Близнюк 13 декабря расскажет читателям, как приготовить потрясающе вкусный и фотогеничный торт, как будто он с витрины дорогой кондитерской. Начало встречи в 19:00.

«Книга «Декретные материалы» о том, чего ждать, когда ожидаешь ребёнка, и что делать, если твои ожидания не совпали с реальностью. А они часто не совпадают. Если вы мама — эта книга для вас. Потому что она вас повеселит. Если вы не мама — эта книга для вас. Потому что вы узнаете о том, что такое честное материнство», - уточняется в материале.

Встреча с автором книги, журналистом, колумнист Grazia & Cosmopolitan, автором популярного блога Beautiful.mom и мамой Наташей Мишиной пройдет 15 декабря в 15:00.

В среду в «Читай-городе» состоялась презентация книги шеф-повара Александра Бельковича «ПроСТО кухня с Александром Бельковичем. Второй сезон». Он рассказал читателям, как просто приготовить невероятные блюда, дал понятные инструкции и поделился профессиональными лайфхаками.