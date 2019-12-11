РИАМО - 11 дек. Мэр столицы Сергей Собянин выступит в Московкой городской думе с ежегодным отчетом, точную дату определят позднее, пока речь идет о 18 декабря, сообщил журналистам в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Дату выступления мэра на пленарном заседании в Мосгордуме определим в ближайшее время, планируется оно на 18 декабря. Будет назначено очередное заседание и внесена его повестка. Вопросы сейчас готовят депутатские объединения, они должны до 12:00 пятницы, 13 декабря, представить их в комиссию по организации работы думы, после этого они будут направлены в мэрию, чтобы была возможность подготовиться к ответам», - сказал Шапошников.

В соответствии со статьей 49 Устава Москвы предполагается ежегодное выступление мэра с отчетом о деятельности правительства столицы перед депутатами городского парламента.