РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 дек. Делегация комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Люберцы приняла участие в форуме «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Всего в мероприятии, которое прошло в среду в доме правительства Московской области, приняли участие более двух тысяч человек из 38 регионов страны.

«На форуме были рассмотрены вопросы, связанные с потребностью всех групп населения к занятиям физической культурой. Эта тема очень актуальна для нашего округа. Мы стараемся вовлекать в занятия спортом как можно больше жителей», – сказал председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимир Сурков.

В рамках форума участники посетили специализированную сессию, направленную на повышение профессионального уровня руководителей спортивных объектов.

«В 2019 году в Люберцах прошло 11 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 5,2 тысячи жителей округа. Из них более 700 человек получили знаки отличия ГТО», – добавил Сурков.