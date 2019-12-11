РИАМО - 11 дек. В реестр недобросовестных поставщиков включат компанию «и-Маш», которая отказалась от заключения контракта на поставку установки специальной для фрезерования полусфер, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС по Московской области.

«Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные акционерным обществом «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина», в отношении ООО «и-Маш» для включения в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Учреждение направило обществу проект контракта в установленный законом срок, компания не представила подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.

В ответ поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку установки специальной для фрезерования полусфер.

Компания не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта на заседании комиссии Московского областного УФАС России.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «и-Маш» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.