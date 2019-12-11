РИАМО - 11 дек. Московское областное УФАС РФ вынесло постановление о привлечении к административной ответственности ООО «БизнесМед» за картельный сговор, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ранее по результатам анализа материалов, представленных, электронными площадками ЗАО «Сбербанк – АСТ» и АО «Единая электронная торговая площадка» в отношении ООО «ИнтерИнБи» и ООО «БизнесМед» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

В антимонопольной службе признали ООО нарушившим антимонопольное законодательство посредствам заключения устного картельного соглашения, что привело к поддержанию цен на электронных аукционах.

В итоге в отношении ООО «БизнесМед» вынесли постановление о привлечении к административной ответственности — назначен штраф более 1 миллиона рублей. В компании с этим не согласились и обратились в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «БизнесМед» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.