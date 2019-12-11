РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 дек. В среду 30 самым активным студентам Гидрометеорологического техникума подмосковной Балашихи торжественно вручили личные книжки волонтера, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Личные книжки волонтера за оказанную добровольческую помощь и проявленное активное участие в городских мероприятиях вручили в среду тридцати студентам гидрометеорологического техникума. Награждение провели представители Общественной палаты Московской области и общественной палаты Балашихи.

«Волонтерская деятельность очень важна, ваша помощь нужна и необходима. Каждый из вас может сделать доброе дело, которое вернется вам сторицей. Те эмоции, которые вы получите от слов благодарности, сказанных вам за подаренные тепло и доброту, на всю жизнь останутся в вашей памяти», – сказала председатель Общественной палаты городского округа Елена Жарова.

Всего в Гидрометеорологическом техникуме обучается более 400 человек, 200 из которых активно занимаются волонтерской деятельностью, участвуют в добровольческих акциях и представляют учреждение на городских и региональных мероприятиях.

Личная книжка волонтера предназначена для учета волонтерской деятельности и содержит сведения о его достижениях, поощрениях и участии в добровольческих проектах. Получить документ может каждый волонтер, начиная с 14 лет.