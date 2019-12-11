РИАМО - 11 дек. Общая загруженность улично-дорожной сети в Москве достигла девяти баллов в среду вечером, центр города стоит в пробках, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, пробки наблюдаются на Москворецкой, Раушской, Софийской, Болотной, Кадашевской, Серебрянической и Котельнической набережных. Также заторы образовались на Тверской улице, Знаменке, Никитском и Гоголевском бульварах, на Театральном и Лубянском проездах, а также на Новом Арбате и других центральных улицах.

Сильно загружены Третье транспортное и Садовое кольца. Пробки наблюдаются по всему МКАД.

По данным сервиса, в 20:00 загруженность снизится до 7 баллов. Окончательно свободными от заторов улицы столицы станут после 22:00.