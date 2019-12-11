РИАМО - 11 дек. Отмечается рост пассажиропотока столичного аэроэкспресса, увеличение количества пассажиров связано с открытием новой линии Московских центральных диаметров, сообщила в среду генеральный директор компании «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

«Мы рассчитываем, что пассажиропоток на Шереметьевском направлении будет расти, потому что растет аэропорт, растет в целом московский авиационный узел. Путешественников становится больше и желающих прилететь к нам тоже. Да, мы рассчитываем, что и на этом направлении пассажиропоток будет расти на 5-10% в год», - сказала Бисембаева в эфире телеканала «Москва 24».

В связи с открытием первых линий МЦД теперь доехать до аэропорта можно прямо из Одинцова. При этом стоимость поездки на аэроэкспрессе не изменилась и тарифная линейка сохранилась в полном объеме.