РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 дек. Театр «Своя радуга» Подольска 21 декабря бесплатно покажет премьеру спектакля «Горе от ума» жителям округа, сообщила «РИАМО в Подольске» администратор театра Елена Пономарева.

Театр «Своя радуга» основан врачами-энтузиастами в Подольской городской клинической больнице более 30 лет назад. В труппе театра актеры-любители разных специальностей. Театр располагается на территории больницы по адресу: улица Кирова, дом №38, корпус 18.

«Наш театр в декабре покажет новый спектакль по пьесе писателя Александра Грибоедова «Горе от ума». Премьера пройдет 21 декабря в 15:00. Посмотреть постановку смогут все желающие бесплатно», – сказала Пономарева.