РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 дек. Подольская городская прокуратура в текущем году выявила девять предприятий, задолжавших своим работникам заработную плату, их обязали выплатить 26 миллионов рублей долга, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник Подольского городского прокурора, советник юстиции Светлана Никонова.

За истекший период 2019 года городская прокуратура выявила предприятия-должники по выплате заработной платы, в том числе АО «ПЭМЗ»; ООО «Стройтэкс»; МУП горокруга Подольск «Подольскгражданпроект»; ООО «ЖИЛСОЦСТРОЙ»; АО «Специализированное Строительно-Монтажное Управление №51»; АО «РусГазМенеджмент»; ООО «ГлавГрадоСтрой», а также предприятия-банкроты ЗАО «ПДСК» и АО «ПЭМЗ Спецмаш».

«В защиту интересов работников этих предприятий Подольский городской прокурор направил в суд 246 заявлений о выдаче судебных приказов о погашении задолженности по выплате заработной платы на общую сумму 26 миллионов рублей. Судом требования прокурора удовлетворены», – сказала Никонова.

В рамках исполнения судебных приказов полностью погашена задолженность перед работниками АО «РусГазМенеджмент», АО «Специализированное Строительно-Монтажное Управление №51», МУП горокруга Подольск «Подольскгражданпроект». На других предприятиях задолженность погашена частично.

Показательный пример защиты прав работников – принятые меры прокурорского реагирования в отношении предприятия банкрота ЗАО «ПДСК».

Задолженность по заработной плате у ЗАО «ПДСК» на момент банкротства составляла 101 миллион 500 тысяч рублей. Подольским городским прокурором в защиту интересов работников ЗАО «ПДСК» за период с 2017 года в суд было направлено 186 заявлений на сумму 30 миллионов рублей. Конкурсным управляющим в ЗАО «ПДСК» долг по заработной плате погашен в сумме 101 миллион рублей. Права работников на получение заработанных денег практически восстановлены полностью.

К предприятиям-должникам прокуратурой приняты и иные меры прокурорского реагирования. Все юридические лица и руководители указанных предприятий и организаций за несвоевременную выплату заработной платы привлечены к административной ответственности в виде штрафа по части 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). По представлениям прокурора, виновные в невыплате заработной платы должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.