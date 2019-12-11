РИАМО - 11 дек. Премию губернатора Московской области вручили в рамках форума «Живу спортом» в доме правительства Московской области лучшим спортсменам, тренерам, менеджерам, волонтерам, передает корреспондент РИАМО.

Депутат Госдумы, фигуристка Ирина Роднина вручила награду в номинации «Спортсмен года», она досталась спортсмену-инструктору ГБУ МО «ЦСП ОВС», прыгунье Марии Ласицкене. В номинации «Тренер года» победил тренер по легкой атлетике ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Геннадий Габриэлян, премию вручил баскетболист Тимофей Мозгов.

«10 лет мы честно работали, приносили очки Московской области. Спасибо, что оценили», - сказал Габриэлян.

Спортсмен сборной России, инвалид‑колясочник Ярослав Святославский вручил награду в номинации «Грация сильнее всех», победительницей стала спортсменка по АФК МБУ ФСО «СШОР «Авангард» Елизавета Кащавцева из Коломны, в номинации «Тренер года по адаптивным видам спорта» победителем стал тренер-преподаватель по АФК МБУ ФСО «СШОР «Авангард» Андрей Жуков (Коломна).

«Спасибо, что высоко оценили наш труд - мой и моей спортсменки. Особенно хотелось отметить родителей Елизаветы, мою супругу», - сказал Жуков.

В номинации «Спортивный менеджер года» победил директор ГБУ МО «СШОР «Истина» Евгений Анашкин, награду ему вручили юная сноубордистка Василиса Ермакова и пловец Владислав Гринев.

«Московская область - спортивный регион, у нас спортивный губернатор, спортивный министр. Эта награда не только моя, но всего моего учреждения, потому что мы одна команда и живем спортом», - сказал Анашкин.

В номинации «Менеджер года спортивного сооружения» победил директор ледовой арены Вячеслава Третьяка в Щелкове Алексей Белоусов. В номинации «Менеджер года центра тестирования ГТО» лучшим стал начальник отдела ГТО МУ «СШОР «Лидер» Олег Четвериков (Подольск), в номинации «Организатор физкультурно-массовых мероприятий» - сопредседатель Российского союза православных единоборцев, инструктор по спорту ДС «Пушкино» протоиерей Кирилл Соколов.

Также лучшей командой спортивных волонтеров года стали ребята из Дмитровского городского округа. В номинации «За выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта» победила тренер Клинской спортивной школы олимпийского резерва Лариса Робул.

«Вашу школу в ближайшее время ждет реконструкция. Надеюсь на дальнейшее развитие», - сказал министр спорта и физической культуры региона Роман Терюшков.

Кроме того, были вручены пять премий «Живу спортом», награды направлены в Челябинскую, Московскую, Ростовскую, Белгородскую области и Красноярский край.

В среду в доме правительства Московской области проходит форум «Живу спортом», участие в нем принимают делегации из 38 регионов страны. Формат площадок и контент программы включает не только актуальные вопросы популяризации и развития массового и профессионального спорта, но и модернизацию индустрии в целом.