РИАМО - 11 дек. Журнал Time назвал человеком года юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг, ее портрет разместили на обложке издания, сообщает Газета.ru.

«Начиная с августа 2018 года она провела свои дни в палаточном лагере перед парламентом Швеции, держа на черном фоне надпись «Школьная забастовка за климат». За прошедшие 16 месяцев она выступала перед главами государств в ООН, встречалась с папой Римским, с президентом Соединенных Штатов и вдохновила 4 миллиона человек присоединиться к глобальной климатической забастовке», - пишет Time.

Школьница из Швеции Грета Тунберг по пятницам вместо учебы устраивала пикеты возле парламента страны. Она требовала усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение FridaysForFuture.

Ее заметили, девушка даже выступила с гневной речью в ООН, где она обвинила мировых лидеров во лжи и в том, что они «украли ее детство».

В этом году ее внешность послужила новым источником вдохновения для костюмов на Хэллоуин.