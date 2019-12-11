РИАМО - 11 дек. Власти Москвы оформили разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по программе реновации на юге столицы в районе Москворечье-Сабурово, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект расположен по адресу: улица Борисовские пруды, дом 7, корпус 2.

«За период строительства жилого дома Мосгосстройнадзором проведено 17 проверок. Выполнены лабораторно-инструментальные исследования и испытания с привлечением специалистов Центра экспертиз», - сказал руководитель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Специалисты проверили качество отделочных материалов, звукоизоляции внутренних перегородок, монтажа инженерных систем, воздуха на наличие химических загрязнителей и вредных веществ, благоустройства прилегающей территории.