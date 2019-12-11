РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 дек. В Центральном парке подмосковных Люберец 14 декабря пройдет выступление артистов и певцов, сообщается на официальной странице парков культуры и отдыха горокруга в соцсети «Вконтакте».

«Жители Люберец 14 декабря смогут посмотреть выступления приглашенных артистов – певицы и лауреата международных конкурсов Ольги Барабановой, фолк-исполнительницы Анастасии Соловьевой и группы «Веселки». Задорные песни, танцы и вкусные угощения для всех гостей праздника», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в Центральном парке Люберец на площади у светового фонтана, начало в 16:00.