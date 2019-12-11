РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 11 дек. Пенсионеров из подмосковных Котельников научили готовить облепиховый и ягодный чай в рамках программы губернатора Подмосковья «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В среду в Котельниках прошел очередной мастер-класс в рамках программы «Активное долголетие». В ходе голосования на портале «Добродел» в топ-5 зимних мероприятий в рамках проекта вошло приготовление согревающих напитков, таких как чай, глинтвейн и сбитень.

«Сегодня один из ресторанов Котельников совместно с администрацией города предоставил такую возможность для 12 пенсионеров. Для них провели мастер-класс по приготовлению облепихового и ягодного чая, а после этого – дегустацию получившихся напитков», – говорится в сообщении.