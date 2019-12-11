РИАМО - 11 дек. Просроченная задолженность предприятий тепловырабатывающего комплекса Московской области за газ за год сократилась более чем на 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.
В среду состоялось совещания с главами муниципальных образований обсуждался вопрос урегулирования просроченной задолженности за топливно-энергетические ресурсы в сфере жилищно-коммунального комплекса. Заседание прошло под руководством Хромушина.
Главы округов, где наблюдается низкая платежная дисциплина, доложили о статусе своей работы по снижению задолженности за потребленные энергоресурсы.
«Правительством Московской области поставлена задача главам муниципальных образований в полном объеме выполнить плановое задание по погашению задолженности за текущий месяц. Такая работа необходима для организации бесперебойного предоставления населению жилищно-коммунальных тепло- и горячего водоснабжения», - подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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