РИАМО - 11 дек. Просроченная задолженность предприятий тепловырабатывающего комплекса Московской области за газ за год сократилась более чем на 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

В среду состоялось совещания с главами муниципальных образований обсуждался вопрос урегулирования просроченной задолженности за топливно-энергетические ресурсы в сфере жилищно-коммунального комплекса. Заседание прошло под руководством Хромушина.

«На 1 декабря 2019 года просроченная задолженность предприятий тепловырабатывающего комплекса перед «Газпром межрегионгаз Москва» снизилась более чем на 1,1 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отмечается в материале.

Главы округов, где наблюдается низкая платежная дисциплина, доложили о статусе своей работы по снижению задолженности за потребленные энергоресурсы.

«Правительством Московской области поставлена задача главам муниципальных образований в полном объеме выполнить плановое задание по погашению задолженности за текущий месяц. Такая работа необходима для организации бесперебойного предоставления населению жилищно-коммунальных тепло- и горячего водоснабжения», - подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.