РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 дек. В Климовской детской музыкальной школе 14 декабря пройдет праздник для первоклассников «Посвящение в юные музыканты», сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

«В большом концертном зале Климовской детской музыкальной школы 14 декабря в 13:00 пройдет праздник для первоклассников «Посвящение в юные музыканты». Это значимое событие для нашей школы, в котором принимают участие и преподаватели, и учащиеся. Как всегда, будет много музыки и песен, костюмов и хорошего настроения!» – сказала организатор.

Она отметила, что традиционно в этот день первоклассники произнесут клятву юного музыканта, а потом в их исполнении прозвучит гимн Климовской детской музыкальной школы.

Проходить мероприятие будет по адресу: микрорайон Климовск, улица Театральная, дом №6. Вход свободный.