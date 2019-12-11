РИАМО - 11 дек. Публичное обсуждение ведущих практик осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ за 2019 год провело министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, участие в мероприятии приняли 95 представителей различных ресурсоснабжающих организаций региона, говорится в сообщении пресс-служба министерства.

«Обсуждение практики с подконтрольными субъектами – одно из обязательных мероприятий, проводимых в целях профилактики нарушений и повышения эффективности контрольной деятельности. Приоритетной задачей контрольной деятельности в сфере выполнения инвестиционных программ должна быть профилактика, а не поиск нарушений. Информирование и консультации должны быть доступны всем», - говорится в сообщении.

Докладчиками на обсуждении также выступили представители ГКУ МО «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» и комитета по ценам и тарифам Московской области. Они рассказали участникам мероприятия о возможных решениях проблемных вопросов, возникающих при утверждении инвестиционных программ. Кроме того, речь зашла об учете информации по итогам контрольных мероприятий при установлении тарифов на услуги ЖКХ.

«Для обеспечения своевременной и полной реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры нам необходимо работать совместно и создавать такие условия, при которых учитываются интересы потребителей и ресурсоснабжающих организаций», - отметила заместитель министра ЖКХ Подмосковья Анжела Пухова.

Участники публичного мероприятия смогли задать интересующие их вопросы. В основном они касались проблем при утверждении инвестиционных программ, необходимости унификации отчетных форм о выполнении инвестиционных программ.

Также были озвучены вопросы улучшения информирования ресурсоснабжающих организаций о деятельности министерства ЖКХ региона в сфере контроля за выполнением инвестиционных программ.