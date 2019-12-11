РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 дек. Музыкантов из подмоковных Люберец приглашают принять участие во Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия – 2020», посвященном 75-летию Великой Победы, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Основная цель конкурса – сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о ратном и трудовом подвиге народов нашей страны.

«Очень важно знать историю своего Отечества, ощущать сопричастность к тому подвигу, который совершили наши прадеды в годы войны. Поэтому подобные конкурсы очень важны, особенно для подрастающего поколения», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что конкурс будет проходить в два тура: первый – с 15 ноября 2019 года по 15 марта 2020 года – сбор и обработка заявок, второй – с 15 марта 2020 года по 8 мая 2020 года – определение лауреатов и народного победителя конкурса.

Подать заявку и ознакомится с более подробной информацией можно на официальном сайте «Гринландии». Авторы слов и музыки, исполнители и творческие коллективы, желающие принять участие в конкурсе должны предоставить в адрес оргкомитета заявку, текст, аудио или видеозапись конкурсного произведения.

Победители получат дипломы и денежные призы, а также возможность выйти на главную сцену фестиваля «Гринландия» вместе с мэтрами авторской песни.