РИАМО - 11 дек. В подмосковном Одинцове водитель КамАЗа врезался в шесть автомобилей, которые были припаркованы на автостоянке, в ДТП никто не пострадал, сообщил в среду сотрудник пресс-службы городского округа Одинцово.

«11 декабря в 16:06 поступила информация о ДТП в городе Одинцово по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 26. Автомашина КамАЗ зацепил стоящие на автостоянке автомашины: Volkswagen, Hyundai, Mitsubishi, Skoda и две «Газели», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате дорожной аварии никто не пострадал.