РИАМО - 11 дек. Подмосковные врачи в честь Всемирного дня борьбы с бронхиальной астмой рассказали о том, как распознать это заболевание и чем можно помочь человеку с приступом удушья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Распознать бронхиальную астму не всегда бывает просто даже специалисту. В настоящее время все реже встречаются пациенты с классическим приступом удушья. Человеку, неподготовленному и не знающему о своем диагнозе, бывает сложно понять, что же с ним происходит», - отметила врач-пульмонолог Королевской городской больницы Татьяна Кунафина.

Важно, во-первых, обратить внимание на симптомы: упорный кашель, часто приступообразный, после которого может выделяться вязкая прозрачная или желтоватая мокрота, дискомфорт при дыхании, чувство сдавления грудной клетки.

Симптомы усиливаются при физической нагрузке, при контакте с домашними животными, вдыхании резких запахов, пыли. Часто пациенты отмечают, что симптомы беспокоят в ночные или утренние часы.

Кунафина также отметила, что астма опасна своими обострениями. Во время обострения симптомы усиливаются настолько, что это значительно затрудняет повседневную активность пациента. В тяжелых случаях может наступить остановка дыхания.

«Не стоит бояться диагноза «бронхиальная астма». Его надо принять и научиться с ним жить: внимательно обсудить с врачом все интересующие вас вопросы, начать вести дневник симптомов и пикфлоуметрии, записать подробный план действий на случай обострения, запастись компрессорным ингалятором (небулайзером) и препаратами экстренной помощи», - порекомендовала специалист.

В случае обострения необходимо начинать ингаляции через небулайзер с препаратами, прописанными врачом. Если это не помогает, немедленно вызывайте бригаду скорой медицинской помощи.