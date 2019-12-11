РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 дек. Завершающим мероприятием Года театра в Московской области станет показ спектакля «Дом» Московского художественного театра имени Чехова в подмосковном Красногорске 20 декабря, говорится в сообщении министерства культуры региона.

«Завершением Года театра в Московской области станет приезд в Красногорск труппы МХТ имени Чехова со спектаклем Сергея Пускепалиса по пьесе Евгения Гришковца «Дом». Этот показ завершит проект «Подмосковная афиша московских театров» – «Памяти Олега Табакова», который проходил в Подмосковье весь год», – говорится в сообщении.

В рамках акции в подмосковных городах Королев, Подольск, Дубна, Серпухов, Зарайск прошли спектакли театров, связанных с наследием Табакова: МХТ имени Чехова, Театра Наций, Московского театра имени Пушкина и Московского театра Олега Табакова.

«Мы открывали Год театра на этой же площадке, в Красногорске, в ДК «Подмосковье», при участии труппы Московского художественного театра, и завершаем Год спектаклем МХТ. Помимо того, что зеркальная композиция – это всегда гармонично, глубокий смысл есть еще и в том, что именно художественный театр – детище Станиславского – остается главным символом русского театра, его стержнем», – сказала советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.

По словам главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной, театральным искусством занимается более 1,5 тысяч жителей округа.

«В Красногорске живут увлеченные творческие люди. В нашем округе 29 театральных коллективов – в школах, учреждениях культуры и частных организациях. Ежегодно мы проводим крупные театральные фестивали – «За гранью софитов», «Сюжет», «Театральная весна», объединяющие как начинающих молодых артистов, так и состоявшихся профессионалов», – добавила она.

Спектакль «Дом» Сергея Пускепалиса – одна из самых любимых зрителями постановок МХТ. В ней заняты такие звезды, как Игорь Золотовицкий и Станислав Дужников, Паулина Андреева и Кристина Бабушкина.

«Гришковец создал наполненную доброй иронией историю о том, как непросто взрослым найти самих себя и смысл жизни, когда младшее поколение – их дети – покидают родное гнездо», – заключается в материале.