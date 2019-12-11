РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Сотрудники полиции Подольска рассказали школьникам округа о своей профессии и обучении в университете МВД России, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по Подольску на днях провели День открытых дверей для учащихся старших классов школ округа. Цель мероприятия – популяризация службы в органах внутренних дел, а также знакомство школьников с деятельностью полиции и спецификой ее работы. В мероприятии принял участие ветеран органов внутренних дел и член совета ветеранов при УМВД Борис Смирнов, сотрудники различных подразделений, а также выпускники Московского университета МВД России имени Кикотя.

«Сотрудники полиции рассказали школьникам о своей профессии, требованиях и нормативах для поступления в высшие образовательные учреждения системы МВД России, а также об условиях прохождения службы в органах внутренних дел. Смирнов рассказал ребятам об истории Управления, а также о наиболее громких преступлениях, раскрытых сотрудниками уголовного розыска УМВД», – говорится в сообщении.

В завершение мероприятия гостям показали фильм, рассказывающий об учебном процессе и подготовке специалистов в Московском университете МВД России имени Кикотя. Школьники поблагодарили сотрудников полиции за познавательную лекцию и задали интересующие вопросы по различным аспектам деятельности стражей порядка.