РИАМО - 11 дек. В среду в Ленинском городском округе Подмосковья стартовало досрочное голосование за кандидатов в совет депутатов округа, оно пройдет до 21 декабря, говорится в сообщении пресс-службы Избирательной комиссии Московской области.

Процедура позволяет реализовать свое избирательное право тем, кто в день голосования 22 декабря по уважительной причине будет отсутствовать по месту регистрации.

«В организации досрочного голосования принимают участие четыре члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Также при проведении голосования в ТИК постоянно будут находиться двое сотрудников Мособлизбиркома», - уточняется в сообщении.

В помещении вправе присутствовать члены территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, представители СМИ.

В помещении для голосования ведется видеонаблюдение. Изображения с камер в режиме реального времени доступны в Избирательной комиссии региона.

«По предложению наблюдательского сообщества, мы впервые применяем защитные стикеры, которые исключают вскрытие опечатанного конверта с заполненным бюллетенем. Кроме того, каждый день по окончании голосования все конверты с бюллетенями будут запечатываться в специальные пакеты, которые исключают несанкционированное вскрытие», - сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

По его словам, сейф для хранения бюллетеней опечатывается и охраняется сотрудниками полиции.