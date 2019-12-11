РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 дек. Группа компаний «Энергоконтракт» из подмосковных Люберец представила свои защитные костюмы на международной выставке «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) в Москве, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Выставка проходит в Москве с 10 по 13 декабря. Свои последние разработки для энергетиков, нефтяников, специалистов РЖД, пожарных, спасателей в числе прочих представила ГК «Энергоконтракт».

«В этом году стенд группы компаний стал еще больше и технологичнее – на огромных экранах транслируются ролики с 3D-моделями комплектов, а гостей выставки встречают монументальные трехметровые статуи в защитных костюмах от разных рисков», – говорится в сообщении.

Экспозицию ГК осмотрела делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным. Гендиректор «Энергоконтракта» Алексей Мельников рассказал им, что сейчас группа компаний поставляет свою продукцию не только в ведущие российские предприятия, но и более чем в 20 стран мира – от Узбекистана до Канады.

«Гостям показали одни из последних моделей защитных костюмов от «Энергоконтракта». Внимание вице-премьера и министра труда привлек комбинезон спасателя, разработанный для метрополитена Санкт-Петербурга и сделанный с применением сигнальной ткани, а также уникальный детский противоэнцефалитный костюм «Биостоп». Последний не только защищает малышей от клещей, но и выполнен в красном цвете, чтобы ребенка можно было легко найти в лесу», – отмечается в материале.

Всего на стенде «Энергоконтракта» представлено порядка 140 разработок. Большой блок продукции посвящен пожарным и аварийно-спасательным работам. Посетители могут увидеть усовершенствованный костюм для тушения лесных пожаров со специальной защитой органов дыхания и флагманскую модель боевой одежды пожарного, которая по своим защитным свойствам превосходит имеющиеся зарубежные аналоги.

Также в шоу-руме можно рассмотреть облегченный комплект для защиты от порезов ручной цепной пилой, новое поколение комплектов от наведенного напряжения, выполненных из термостойкого электропроводящего материала, комбинезоны для защиты от горячей воды и пара, костюм и комбинезон сварщика.