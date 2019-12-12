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РИАМО
, Александр Манзюк
В столичном выставочном центре «Экспоцентр» открылась XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019».
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РИАМО
, Александр Манзюк
В крупнейшей российской выставке народных художественных промыслов принимают участие свыше 1,6 тысячи организаций, творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и ремесленников из 65 регионов России.
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РИАМО
, Александр Манзюк
«В этом году у нас очень много нового. Во-первых, на выставке проходит конкурс-юбилей «Великая Отечественная война в произведениях народных мастеров России». Во-вторых, у нас впервые проходит фестиваль «Сарафан». У нас впервые проект интеграция народных промыслов в городскую среду. У нас азбука «Народной культуры» по обучению детей», - отметил председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Выставка разместилась в шести залах, стенды с изделиями расположены по отраслевому принципу.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Посетители выставки могут увидеть абсолютно все направления народных художественных промыслов: роспись по дереву, резьбу по бересте и кости, финифть, лаковую миниатюру, фарфор и разнообразные игрушки, художественное ткачество и многое другое.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Свои лучшие изделия представили всемирно известные центры народного искусства.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Подмосковное предприятие елочных игрушек «Елочка» из Клина приготовило целую коллекцию новогодних украшений на военную тему и тему Победы.
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РИАМО
, Александр Манзюк
В этом году на выставке-ярмарке «Ладья» впервые проведут фестиваль костюма и народных промыслов «Сарафан».
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РИАМО
, Александр Манзюк
На двух сценических площадках пройдет концертная программа, в которой примут участие не только профессиональные артисты, но творческие коллективы со всей России.
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РИАМО
, Александр Манзюк
В «Городе мастеров» гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по росписи по дереву, ткани и металлу, а также по гончарству, резьбе по кости, камню и дереву, кружевоплетению и ювелирному искусству, которые проведут ведущие художники и мастера.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Для посетителей работает гастрономическая зона, где можно попробовать экопродукцию: чай, мед, сладости и многое другое.
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РИАМО
, Александр Манзюк
Выставка‑ярмарка народных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019» продлится до 15 декабря.
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019».
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019».
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019».
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019».
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019».
©
РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019».
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