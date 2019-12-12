«В этом году у нас очень много нового. Во-первых, на выставке проходит конкурс-юбилей «Великая Отечественная война в произведениях народных мастеров России». Во-вторых, у нас впервые проходит фестиваль «Сарафан». У нас впервые проект интеграция народных промыслов в городскую среду. У нас азбука «Народной культуры» по обучению детей», - отметил председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.