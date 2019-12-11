РИАМО - 11 дек. В декабре в Московской области пройдет ряд интересных ярмарок, в том числе, новогодних и рождественских, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Всего будет организовано порядка 13 тысяч торговых мест в 54 муниципалитетах. Самые ожидаемые мероприятия, «Новогодние ярмарки», начнут свою работу с 20 декабря. У каждой ярмарки будет своя изюминка. Для удобства жителей мы подготовили интерактивную карту, где нанесены площадки, на которых пройдут мероприятия - https://yandex.ru/maps/-/CGhvvPIa», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В частности, в Красногорске напротив ДК «Подмосковье» в рамках ярмарочных мероприятий откроют «Шоколадную фабрику Деда мороза», где можно будет не только узнать историю любимого лакомства, но и изготовить шоколадную фигурку своими руками, которую упакуют в подарочную коробочку. Также для посетителей будет организовано чаепитие в компании Деда Мороза и Снегурочки.

Жители Видного смогут посетить «Экоферму Деда Мороза», где прикоснуться к сельской жизни, посетят мини-зоопарк и купят экологически чистые продукты питания.

В Долгопрудном же заработает «Почта Деда Мороза», она будет функционировать все новогодние праздники, все желающие смогут написать главному волшебнику о своих мечтах и желаниях, отправив письмо или телеграмму.

В Коломне на ярмарке откроют кузницу главного новогоднего волшебника, здесь можно будет не только увидеть, как работают ремесленники, но и самим попробовать себя в роли кузнеца. Также будет интересно узнать интересные факты из истории кузнечного ремесла.

Посаженников добавил, что жители Серпухова смогут перекусить в «Кухне Деда Мороза», там им предложат праздничные угощения, приготовленные на своей кухне, расположенной там же. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению праздничных блюд, а также продегустировать блюда, приготовленные профессиональными поварами.

Также в Солнечногорске будет организована праздничная новогодняя социальная ярмарка «Ценопад», на ней можно будет купить все ингредиенты для новогоднего стола по ценам от производителей.

«А на центральной новогодней праздничной площадке в Балашихе в этом году будет размещен терем Деда Мороза, где главный волшебник будет встречать гостей фестиваля. Дети смогут лично попросить Дедушку Мороза об исполнении своей заветной мечты, а также просто пообщаться по душам», - отметил Посаженников.

Кроме этого, в эти новогодние праздники, жители и гости Подмосковья смогут посетить очень интересную праздничную локацию – «Терем Снегурочки», где можно будет окунуться в русскую сказку, познакомиться с легендами и преданиями, повеселиться с друзьями. Также будут проводиться мастер-классы по приготовлению блинов и кружевному вышиванию.

Также в этом году перед празднованием Нового года в Подмосковье Дед Мороз по дороге из Великого Устюга посетит русскую баню в Дмитрове.

Как провести зиму в Подмосковье>>