РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 дек. В подмосковном Красногорске живут 80 участников Великой Отечественной войны, сообщила председатель Красногорского совета ветеранов Раиса Сметанина.

Итоги работы ветеранской организации в 2019 году подвели в администрации горокруга. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина, начальник Красногорского управления соцзащиты населения министерства социального развития Лилия Гордон, ветеранский актив округа.

«В городском округе Красногорск проживают более 55 тысяч пенсионеров. В том числе 80 участников Великой Отечественной войны, 1137 тружеников тыла, 5762 ветеранов военной службы и боевых действий, 38 жителей блокадного Ленинграда, 317 несовершеннолетних узников фашизма, 383 вдовы участников ВОВ», – сказала Сметанина.

Она добавила, что в совете ветеранов округа 98 горожан, в президиуме – 23.

«В структуре совета пять территориальных и 85 первичных ветеранских организаций, шесть комиссий по направлениям деятельности, шнесть клубов по интересам, секция «Трудовая доблесть», – отметила Сметанина.

По ее словам, ветеранская организация взаимодействует с администрацией, управлением соцзащиты и общественными организациями Красногорска.

Также в рамках мероприятия Хаймурзина рассказала, как в Красногорске реализуют проект губернатора Московской области «Активное долголетие», и призвала горожан «серебряного» возраста принимать в нем участие.