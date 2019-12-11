РИАМО - 11 дек. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что он поддерживает возвращение пива на стадионы страны, так как вырученные деньги можно тратить на спорт, сообщает Газета.ru.

«Положительно отношусь к возвращению пива на стадионы, так как это позволяет заработанные деньги тратить на спорт и его развитие. За границей все пивные компании привязаны к спорту: футболу, хоккею», - отметил Третьяк.

Он уточнил, что в Госдуме также поддерживают принятие закона об употреблении пива на стадионах.

Пиво исчезло со стадионов после беспорядков на Манежной площади в столице из-за проигрыша сборной России команде Японии на чемпионате мира 2002 года. Затем алкогольный напиток временно вернули в рамках Кубка конфедераций-2017 и мундиаля 2018 года.

Против возврата пива на стадионы в прошлом году выступил Роспотребнадзор.