РИАМО – 11 дек. Страховой Дом ВСК запустил пилотную программу по страхованию ответственности пластических хирургов, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Данный проект разработан совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии (ИПХиК) специально для членов Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ).

«Программа была представлена генеральным директором ИПХиК Юрием Грибом на VIII Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология», который проходил с 5 по 7 декабря на базе технопарка «Сколково». В рамках конгресса состоялся исторический съезд Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), на котором были определены инновационные пути развития отрасли», - отмечается в материале.

Председатель конгресса Наталья Мантурова отметила актуальность, своевременность программы и значение наличия страховой защиты для цивилизованного развития пластической хирургии в РФ.