РИАМО - 11 дек. В поликлиники Подмосковья устроились на работу 705 участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров и врачей общей практики с начала этого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Привлечение медицинских специалистов, особенно в поликлиническое звено, – одно из ключевых направлений нашей работы», - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что важно увеличивать доступность первичной помощи, чтобы жители могли как можно скорее попасть на прием к своему лечащему врачу. В лидерах по привлечению – Балашиха, Красногорск и Одинцово.

В Московской области учтены меры поддержки медицинских специалистов, работающих в подмосковных медорганизациях: программа по обеспечению медиков жильем - «Социальная ипотека», программа «Земский доктор» - поддержка врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность.

Также существует программа под названием «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.