РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 дек. Подольская группа компаний «АККОРД» и «Почта России» планируют создать единую клиентскую базу на основе технологии обработки больших данных, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

ГК «АККОРД» и АО «Почта России» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились объединить усилия для дальнейшего развития рынка доставки письменной корреспонденции, а также расширить пул сервисных функций для потребителей почтовых услуг.

«Сотрудничество позволит компаниям эффективно развивать цифровые сервисы для клиентов и поможет вывести на российский рынок новые технологии для ускоренной обработки корреспонденции. Компании намерены совместно развивать цифровую инфраструктуру, будут внедрять единые подходы к решению прикладных задач цифровой трансформации, а также планируют создать единую клиентскую базу на основе технологии обработки больших данных», – говорится в сообщении.

«Почта России» и ГК «АККОРД» смогут более качественно осуществлять сервис предпочтовой подготовки материалов для сегмента письменной корреспонденции. Отдельным направлением сотрудничества станет взаимодействие в области цифрового развития.

«Соглашение двух ключевых игроков рынка приведет к новому витку развития сервисов для клиентов. Многолетняя экспертиза и мощная IT-составляющая Accord Post в партнерстве с «Почтой России» позволят оперативно выводить на рынок новые технологии и продукты для сегментов В2В и В2С. Мы сможем разрабатывать эффективные решения для персональных коммуникаций с клиентами в онлайн и оффлайн среде», – отметил президент ГК «АККОРД» Юрий Соловьев.

Подольская компания «АККОРД» с 2000 года является одним из лидеров на российском рынке директ-маркетинговых услуг. Она располагает собственным производственно-складским комплексом площадью 25 тысяч квадратных метров и имеет самый мощный в России парк современного оборудования по производству мейлингов, счетов и бесконвертных почтовых отправлений. Группа компаний обеспечивает корпоративным заказчикам прямые коммуникации с клиентами при помощи таргетированных почтовых рассылок и цифровых сервисов.