РИАМО - 11 дек. В ГКУ «Центр организации дорожного движения» призвали заранее получить пропуск для осуществления грузовых перевозок в Москве в период новогодних каникул — с 1 по 8 января.

Выдавать разовых пропуска для грузовых автомобилей во время праздничных каникул не будут. Заранее подать заявку можно на портале госуслуг Москвы — pgu.mos.ru. При этом документы можно подать только в электронном виде через портал госуслуг. Сделать это можно совершенно бесплатно.

«В случае положительного решения о выдаче пропуска по результатам рассмотрения запроса, настоятельно рекомендуем проверять сведения об оформленных пропусках, в частности государственные регистрационные знаки транспортных средств, период и зону действия, на официальном сайте мэра Москвы на странице департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (www.mos.ru/dt) в разделе «Услуги», - говорится в сообщении пресс-службы.

Оформлением пропусков для большегрузов в Москве занимается столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с ЦОДД.

В Москве грузовым машинам с грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в центральной части города, в пределах Третьего транспортного кольца, а также по самому ТТК. Также грузовикам с разрешенной максимальной массой более 12 тонн запрещен въезд на всю территорию Москвы в пределах МКАД.

Всего ограничения на въезд и движение для грузовых автомобилей действуют с 06:00 до 22:00. За нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.