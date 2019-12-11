РИАМО - 11 дек. В Московской области с начала года прошло 55 мероприятий, в рамках которых театры региона посетили свыше 150 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Год театра в России подходит к концу. Он стал настоящим праздником как для театральных деятелей, так и для многочисленных любителей сценического искусства. В рамках национального проекта «Культура» и регионального проекта «Творческие люди» в Московской области состоялось 55 культурно-массовых мероприятий, в том числе 14, приуроченных к Году театра в России, которые посетили почти 150 тысяч зрителей», - сказала министр культуры региона Елена Харламова.

Летом в Щелкове прошел Всероссийский театральный марафон. В его рамках «Щелковский театр» принял на своей сцене Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи.

Также на сценах Московской области прошли 28 премьер спектаклей. До конца года пройдут премьеры в ТЮЗе («Питер Пэн», 14 декабря), в Театре кукол («Мороз Иванович», 20 декабря). А в Московском губернском театре представят самый новогодний спектакль «Щелкунчик», зрителей ждут 21 декабря.

В Год театра в области был создан проект «Подмосковная афиша московских театров памяти О. Табакова». В его в рамках на площадках региона прошли спектакли ведущих театров столице. Завершится проект 20 декабря в ДК «Подмосковье» (Красногорск) спектаклем «Дом» МХТ имени А.П. Чехова.

Еще один проект «Театральные уроки в Подмосковье» запустили в этом году. В «Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» прошел международный театральный фестиваль «Мелиховская весна», в поселке Горки Ленинские состоялся фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского», в Подольске В - театрально-музыкальный фестиваль «Сон в летнюю ночь», в Сергиевом Посаде - первый международный фестиваль уличных театров «Петрушки мира».