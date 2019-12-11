РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 дек. Особенности поступления в высшие и средние учебные заведения в 2020 году обсудят 14 декабря участники муниципальной педагогической конференции по профориентации в Люберцах, начало в 11:00, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«На конференции по профориентации, которая пройдет 14 декабря в школе №27, выступят преподаватели порядка 12 государственных учебных заведений. В основном это представители Государственного университета управления, Российской таможенной академии, Московского государственного областного университета, Московской финансово-юридической академии и некоторых других вузов», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что цель конференции – рассказать будущим абитуриентам об особенностях их выбора, дать ориентиры на актуальность перспективных направлений рынка труда.

Молодые люди смогут посетить мастер-классы от преподавателей высших учебных заведений. Представители колледжей, университетов и академий расскажут о порядке подачи документов, количестве баллов на госэкзаменах, учебной программе и о том, какие профессии будут востребованы в ближайшие годы.