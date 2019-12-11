РИАМО - 11 дек. Валовое производство молока в Московской области выросло на 18,1 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
При этом в регионе по сравнению с 2018 годом выросла и продуктивность дойных коров в сельскохозяйственных организациях. Так, в текущем году продуктивность составила 6108 килограммов молока на одну корову, что на 426 килограммов больше прошлого года.
«По итогам года планируется получить 7,3 тысячи килограммов на корову», - отметил Разин.
По его словам, рост объемов производства молока произошел, в первую очередь, за счет реализации новых инвестпроектов в сфере молочного животноводства, а также повышения эффективности действующих предприятий.
«К примеру, агрофирма «Сосновка» из Озер по итогам 2019 года увеличит поголовье вдвое. Племзавод «Зеленоградское» Пушкинского городского округа увеличит в этом году поголовье коров почти на 30%, до 1,3 тысячи голов», - добавил Разин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить рост производства молока в регионе к 2021 году до 1 миллиона тонн в год.
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