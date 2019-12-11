РИАМО - 11 дек. Валовое производство молока в Московской области выросло на 18,1 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В подмосковных хозяйствах всех категорий за 10 месяцев произвели 558,4 тысячи тонн молока. Это на 18,1 тысячи тонн больше показателей аналогичного периода 2018 года. Годовой прирост составил 4%», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

При этом в регионе по сравнению с 2018 годом выросла и продуктивность дойных коров в сельскохозяйственных организациях. Так, в текущем году продуктивность составила 6108 килограммов молока на одну корову, что на 426 килограммов больше прошлого года.

«По итогам года планируется получить 7,3 тысячи килограммов на корову», - отметил Разин.

По его словам, рост объемов производства молока произошел, в первую очередь, за счет реализации новых инвестпроектов в сфере молочного животноводства, а также повышения эффективности действующих предприятий.

«К примеру, агрофирма «Сосновка» из Озер по итогам 2019 года увеличит поголовье вдвое. Племзавод «Зеленоградское» Пушкинского городского округа увеличит в этом году поголовье коров почти на 30%, до 1,3 тысячи голов», - добавил Разин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить рост производства молока в регионе к 2021 году до 1 миллиона тонн в год.