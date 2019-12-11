РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 дек. Правовой час со старшеклассниками ко Дню Конституции пройдет 12 декабря в библиотеке поселка Октябрьский подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«12 декабря в библиотеке культурно-досугового центра поселка Октябрьский пройдет правовой час со старшеклассниками, посвященный Дню Конституции. Сотрудники библиотеки расскажут ребятам о символах нашего государства, вспомнят патриотические стихи и пословицы о Родине. Начало в 12:00», – говорится в сообщении.

Библиотека находится по адресу: поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом №5.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году, а с 1994 года указом президента России 12 декабря был объявлен государственным праздником.