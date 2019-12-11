РИАМО - 11 дек. Акция «Птичкин дом», в рамках которой школьники Ивантеевки укрепят на деревьях дендропарка синичники и скворечники, пройдет 12 декабря в Ивантеевском дендропарке имени академика А.С. Яблокова, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Цель акции - помочь зимующим птицам пережить суровое зимнее время, а перелетным - подготовить новые дома.

«Птичкин дом» - не просто помощь братьям нашим меньшим, это история про вклад, который каждый из нас вносит в окружающий мир, чтобы сделать его лучше для себя и других», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он добавил, что, когда взрослые вместе с детьми делают общее дело, направленное на помощь и созидание, это всегда имеет мощный эффект. Только вместе, только на своем примере можно научить детей заботиться об окружающей среде, сажать деревья и восстанавливать лес, помогать тем, кто нуждается в помощи.

Инициатором акции в дендропарке Ивантеевки стал знаменитый путешественник Федор Конюхов.

В октябре прошлого года вместе с зампредом правительства – министром экологии и природопользования Московской области Дмитрием Куракиным, депутатом Мособлдумы, генеральным директором АО «Мособлгаз» Дмитрием Голубковым, представителями администрации городского округа Ивантеевка и школьниками округа в дендропарке и возле школ Ивантеевки закрепили 66 скворечников и синичников.

А зимой в помощь птицам вместе с министром имущественных отношений Московской области Владиславом Коганом и главой городского округа Ивантеевка Максимом Красноцветовым школьники Ивантеевки прибавили к ним еще 50 кормушек.